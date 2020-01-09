#Комментарий Владимира Бидёвки о запланированном в 2020 году ряде изменений в налоговое законодательство

Народным Советом прорабатываются меры по снижению налоговой нагрузки на горнодобывающие и сельскохозяйственные предприятия Республики посредством сокращения перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«В 2020 году запланирован ряд изменений в налоговое законодательство, в том числе в Закон «О налоговой системе». Речь идет, в частности, о снижении налогового давления на горнодобывающие предприятия, а также сельхозпроизводителей, которые осуществляют деятельность в сфере растениеводства и животноводства», – сказал спикер парламента.

Проект закона, которым предполагается закрепить данные нормы, уже находится в работе Комитета Народного Совета по промышленности и торговле.