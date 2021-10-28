Владимир Бидёвка в эфире «Панорамы» рассказал о синхронизации законодательства ДНР и ЛНР (видео)

О расширении межгосударственного сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, а также о законодательном обеспечении реализации программ социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022–2024 годы в эфире программы «Панорама» на телеканале «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«Нужно, прежде всего, не только убрать саму таможенную границу, но и сделать правила общими в таможенной сфере, налоговой системе, сделать так, чтобы наша документация нормально отображалась в Луганской Народной Республике, и наоборот, организовать обмен информацией. То есть необходимо принять законодательство, которое будет исполняться соответствующими органами власти. Сегодня в этом направлении идёт очень напряжённая работа», – сообщил спикер парламента.

По словам Владимира Бидёвки, необходимость масштабной синхронизации законодательства обусловлена тем, что за прошедшие семь лет в ДНР и ЛНР принято большое количество нормативных правовых актов, разработанных с учётом специфики каждой из республик.

«К примеру, у нас есть Министерство доходов и сборов, куда входит как структурное подразделение таможня. В Луганске нет такого министерства, там функционируют два комитета: один по сбору налогов, второй занимается таможней. И из этого исходит специфика законодательства.

Ещё один пример: у нас сейчас зарегистрирован проект закона об обороте лекарственных средств. Речь о том, чтобы сертификаты и иные документы на лекарства, выпускаемые в Луганской Народной Республике, признавались у нас. Это тоже один из значимых примеров нашей синхронизации», – пояснил Председатель Народного Совета.

Подводя итоги, спикер парламента подчеркнул, что основной целью таких изменений является активизация товарообмена и развития экономик ДНР и ЛНР. Для этого только в законодательной сфере необходимо синхронизировать порядка 200 законодательных актов.

«Главная цель – это повышение эффективности экономики и, как следствие, повышение уровня жизни граждан наших республик», – резюмировал Владимир Бидёвка.