Владимир Бидёвка в эфире «Парламентского вестника» подвёл итоги визитов в Республику Крым и Республику Калмыкия

В начале июня Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в составе делегации Республики принял участие в мероприятиях ХIV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Республике Крым, а также посетил с рабочим визитом Республику Калмыкия (Российская Федерация). Об итогах визитов спикер парламента рассказал в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский».

Владимир Бидёвка отметил, что в рамках фестиваля было организовано несколько тематических дискуссионных площадок, в том числе состоялось пленарное заседание Ливадийского клуба.

«Прежде всего этот фестиваль – большая дискуссионная площадка, на которой происходит важный обмен мнениями. При этом я бы отметил положительный момент, что эти мнения незаретушированные, о многих вещах говорят как есть, не стесняясь сказать и о тех проблемных вопросах, которые сегодня стоят перед Русским миром, русским языком и русской культурой. Вместе с тем можно обсудить и перспективы, определить направления работы. Тем более, что работы в этом направлении достаточно, ведь русский язык, русская культура и достижения русской цивилизации сегодня известны во всём мире. В то же время эти великие вещи сегодня подвергаются различным нападкам, их пытаются подвергнуть дискредитации», − сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что фестиваль «Великое русское слово» имеет очень большое историческое значение.

«Впервые он проводился в 2007 году, когда Крым ещё был в составе Украины, но уже тогда поднимались многие проблемные вопросы и предпринимались попытки их решения. Сегодня Крым в составе Российской Федерации, он вернулся домой. И в этом немалая заслуга дискуссионной площадки, организованной в рамках фестиваля.

В 2014 году, когда Крым снова стал частью России, спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал: «Вот тот случай, когда слово стало делом». И сегодня мы знаем, что крымские товарищи, коллеги не на словах, а на деле оказывают помощь и поддержку Донецкой Народной Республике с 2014 года. И даже приглашение нашей делегации на фестиваль тоже в значительной степени является поддержкой нашего государства. Это важно для нас в том числе и с точки зрения донесения нашего видения существующего конфликта с Украиной», − пояснил Председатель Народного Совета ДНР.

Спикер парламента акцентировал внимание на том, что участие делегации Республики в мероприятиях фестиваля свидетельствует о совершенствовании интеграционных процессов между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией. Более того, в настоящее время взаимодействие с Россией выходит на качественно новый уровень.

«Не стоит забывать, что помимо гуманитарной, дипломатической поддержки, были предприняты и конкретные шаги по сближению. Напомню, что крымский парламент первым из российских регионов подписал с нами межпарламентское соглашение. Это официальные шаги, которые способствуют даже не интеграции, а реинтеграции Донбасса с Российской Федерацией.

В этом смысле для нас очень важным был визит первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрея Турчака. Более того, сегодня одна из ведущих политических сил – «Единая Россия» − прилагает огромные усилия по обеспечению соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории ДНР. Я имею ввиду голосование на выборах в Государственную думу», − отметил Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета рассказал о программе и итогах рабочего визита в Республику Калмыкия, который состоялся в преддверии празднования Дня России.

«Калмыкия – это один из тех регионов России, с которым мы только начинаем знакомиться, и для нас важно развивать отношения с Россией в том числе и на межрегиональном уровне.

Также на День России в Калмыкию приехал наш знаменитый ансамбль «Донбасс», который принял участие в фестивале «Дружба народов». В нём участвовало большое количество коллективов из самых разных регионов Российской Федерации, фестиваль стал своеобразной площадкой для общения, для того, чтобы регионы России лучше узнали Донецкую Народную Республику, увидели нашу культуру, чтобы мы могли поделиться частичкой своей души с этими людьми», − резюмировал спикер парламента.