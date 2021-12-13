Владимир Бидёвка в эфире «Политкухни» прокомментировал итоги встречи президентов России и США (видео)

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в эфире программы «Политкухня» на телеканале «Юнион», посвящённом итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена.

Участие в телепередаче также принял руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

Говоря о результатах встречи и возможном их влиянии на ситуацию в Донбассе и на Украине, Владимир Бидёвка прокомментировал заявление президента США о том, что НАТО не будет использовать вооружённые силы для защиты Украины.

«Самые большие выводы для себя по итогам видеовстречи двух глав супердержав должны сделать жители Украины. Они сегодня должны понимать, что благодаря оголтелой политической власти стали заложниками амбиций и интересов Соединённых Штатов Америки. Потому что, кроме как попользоваться ими и территорией Украины, США никаких благ не принесут», – сказал спикер парламента.

Отдельно Владимир Бидёвка остановился на вопросах, связанных с поставками оружия на Украину, и влиянии такой помощи на ситуацию в стране.

«Я бы не называл это военной помощью. По сути, поставляя на Украину какие-то безделушки, Соединённые Штаты и многие европейские страны выкачивают из Украины ценности и ресурсы на миллиарды долларов», – отметил Председатель Народного Совета.