Владимир Бидёвка в интервью ДАН прокомментировал переговоры лидеров России и Франции

Переговоры президентов Российской Федерации и Французской Республики сами по себе являются позитивным месседжем, который означает, что европейские страны осознают зависимость своей безопасности от военной ситуации на Украине. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом ДАН заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Первое, что мне хотелось бы отметить, – это значимость непосредственного проведения личных переговоров между лидерами России и Франции. То, что они состоялись, само по себе является позитивным месседжем, суть которого в понимании европейскими странами факта прямой зависимости их безопасности от военной ситуации на Украине», – сказал Владимир Бидёвка.

Спикер парламента сравнил Украину с бомбой, на кнопку которой «стремится нажать длинная рука Дядюшки Сэма».

«И каждый грамотный политик прекрасно понимает, что если в географическом центре Европы начнётся конфликт масштаба Россия–НАТО, то это неизбежно затронет и страны ЕС. Ни Россия, ни Европа войны не хотят. Воевать хотят только Штаты, причём не своими руками, и именно поэтому американские «друзья» Украины вынуждают её следовать по линии деструктива. Будь киевские власти хоть немного умными людьми, они бы поняли, какой смысл несёт фраза «война без победителей» и чем может закончиться их игра в политиков.

Другое дело, что европейские лидеры, пусть и в меньшей степени, чем Украина, но также зависимы от США. Тем не менее сегодня интересы России и интересы ЕС совпадают: не допустить войны. Хватит ли им политической воли принять позицию Российской Федерации и поступить в интересах мира? Думаю, что в ближайшее время итоги ряда переговоров между политическими лидерами позволят получить целостную картину. Что же касается ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, то, пока Украина не получит вводных от Запада, особых перемен вряд ли стоит ожидать», – отметил Владимир Бидёвка.

Как стало известно, 7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.