Владимир Бидёвка: В нас течёт кровь народа-победителя

Сегодня, 9 мая, в донецком Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Народного Совета Алексей Жигулин и Наталья Пшеничная возложили цветы к мемориалу «Твоим освободителям, Донбасс» по случаю празднования Дня Победы.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка подчеркнул необходимость сохранения памяти о тех, благодаря кому была одержана Победа в Великой Отечественной войне.

«75-летие Великой Победы – это большой праздник не только для наших ветеранов, но и для современного поколения. В каждом из нас течёт кровь народа-победителя: солдата, воевавшего на фронте, медсестры, спасавшей раненых, тружеников тыла, которые не жалели себя ради помощи военным на поле боя.

Это праздник, но со слезами на глазах. Тех, кто не вернулся с войны, к сожалению, было очень и очень много. Мы помним о них и обещаем, что наши дети, внуки будут знать о каждом, кто вырвал Победу в боях с фашизмом ценой своей жизни.

Сегодня мы возложили цветы в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Это наш долг, это наша дань уважения подвигу предков. Мы благодарны им и так будет всегда», – сказал спикер парламента.