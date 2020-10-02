Владимир Бидёвка в онлайн-режиме принял участие в заседании Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре

В пятницу, 2 октября, в режиме онлайн прошло расширенное заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре. В заседании принял участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Спикер парламента вынес на обсуждение комитета два вопроса: разработка ряда изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» с целью укрепления воспитательной составляющей системы образования Республики и создание рабочей группы по дебюрократизации в сфере образования.

«Первый вопрос, который я хотел бы поднять – это обсуждение воспитательных программ в школах. На сегодняшний день ведётся много работы в этом направлении, но централизованных и комплексных подходов нет. Да, в школах внедрён ряд воспитательных программ, но очень разрозненно. У нас этот процесс регулируется подзаконными нормативными актами, а, например, в Российской Федерации этот вопрос урегулирован на уровне федерального закона. Я считаю, что мы также должны подойти к вопросу комплексно и, возможно, внести изменения в Закон ДНР «Об образовании», беря во внимание, опыт России.

Второй вопрос, который необходимо обсудить и проработать – большая бюрократическая нагрузка на учителей. Учителя выполняют массу бумажной работы, отправляют очень много отчётов и часто это мешает учебному процессу. Для урегулирования этого вопроса я предлагаю создать рабочую группу, привлечь специалистов из Министерства образования ДНР, школ, управлений образования, Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки. Необходимо минимизировать бумажную работу педагогов, так как в противном случае времени на непосредственную работу с детьми будет хронически не хватать, а это уже потянет за собой вопросы качества образования», – сказал Владимир Бидёвка.

Члены комитета поддержали инициативы спикера парламента. В частности, депутаты отметили необходимость создания механизма организации воспитательной работы, которая должна стать частью всех образовательных программ.

Также парламентарии поддержали Владимира Бидёвку по второму вопросу повестки. Член комитета Владимир Андриенко рассказал, что уже сегодня есть возможности снижения бюрократической нагрузки в сфере образования.

«Эта проблема решается путем внедрения автоматизированных систем управления, когда определяется предметная область, определяется перечень отчётов, который необходимо предоставлять и эти отчёты формируются автоматически на основании объективной информации. Этот вопрос – решаемый и мы подошли к тому моменту, когда это можно реализовывать», – сказал депутат.

Комитетом было принято решение создать рабочую группу по дебюрократизации в сфере образования в состав которой войдут депутаты Алла Оболенская и Владимир Андриенко.