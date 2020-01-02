Владимир Бидёвка: В период работы депутатов второго созыва было принято 89 законов

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в интервью Донецкому агентству новостей рассказал о результатах законотворческой деятельности парламента Донецкой Народной Республики за период работы депутатов II созыва.

«В ДНР на данный момент принят 361 закон, при этом 89 из них приняты парламентариями второго созыва. В работе профильных комитетов на сегодняшний день находится 247 законопроектов», – сообщил спикер парламента.

Ранее Владимир Бидёвка в своём комментарии об итогах деятельности Народного Совета ДНР отметил, что за период осенней сессии Народный Совет перевыполнил план работы на 14%, приняв на шесть законопроектов больше, чем было запланировано. Всего за осеннюю сессию было зарегистрировано 76 законопроектов, принято 42 закона и 67 постановлений.