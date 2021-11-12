Владимир Бидёвка в преддверии Дня парламентаризма подвёл итоги работы Народного Совета I и II созывов

14 ноября в День парламентаризма ДНР Республика отметит семилетие со дня первого заседания Народного Совета. О результатах деятельности, важнейших достижениях и планах работы парламентов I и II созывов в эфире программы «Парламентский вестник» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В начале эфира спикер парламента отметил историческую роль Верховного Совета Республики, действовавшего до ноября 2014 года.

«Мы все знаем, что весной 2014 года был сформирован Верховный Совет Донецкой Народной Республики, который, с исторической точки зрения, внёс огромную лепту в становление нашего государства. Именно в тот период была принята Конституция, по которой потом состоялись выборы Главы ДНР и Народного Совета. Так, 2 ноября прошли выборы, а 14 ноября состоялось первое заседание парламента I созыва.

Это был важный шаг в истории становления и развития Донецкой Народной Республики. Фундамент для этого заложил именно Верховный Совет, а дальше уже первому созыву Народного Совета пришлось закладывать те основы государственности, которые у нас есть», – рассказал Владимир Бидёвка.

Председатель Народного Совета подчеркнул, что депутатами первого созыва парламента было принято законодательство, регулирующее все сферы жизни Республики, параллельно велась напряжённая работа по установлению международных связей. А в 2018 году Народный Совет сыграл важную роль в разрешении кризиса управления, сложившегося после трагической гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко.

«Продолжая работу по укреплению и модернизации государственной власти, уже вторым созывом принималось законодательство, направленное на разделение функций главы государства и руководителя исполнительной власти. Можно привести и много других примеров: изменения в Конституцию касательно русского языка, законодательное обеспечение возможности получения аккредитации нашими вузами в России и многое другое. Прошедшие семь лет были очень насыщенными», – констатировал спикер парламента.

Владимир Бидёвка сообщил, что с ноября 2014 года Народным Советом принято почти 600 законов и порядка 1700 постановлений. Говоря об особенностях работы парламента в ДНР, он отметил уникальность законодательной ветви власти Республики, поскольку депутаты Народного Совета выполняют не только законотворческую функцию, но и функции депутатов местных советов, проводя значительную работу с гражданами на местах.

Отдельно спикер парламента остановился на совместных планах социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Основная цель программы – чтобы экономика получила новый импульс за счёт ликвидации таможенных границ, упрощения товарооборота, что в конечном итоге должно привести к увеличению уровня жизни населения Республик», – подчеркнул Владимир Бидёвка.

Председатель Народного Совета добавил, что наряду с развитием интеграционных процессов между ДНР и ЛНР высокими темпами продолжается и реализация основного внешнеполитического курса Республик, направленного на интеграцию с Российской Федерацией.

Напомним, Указом Главы ДНР № 326 от 14 ноября 2019 года в Республике установлен профессиональный праздник – День парламентаризма, который отмечается ежегодно 14 ноября.