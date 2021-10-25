Владимир Бидёвка в рамках акции «Дерево желаний» вручил подарок юному дончанину (Видео)

Сегодня, 25 октября, в рамках реализации социального проекта «Дерево желаний» Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка передал подарок юному жителю столицы Республики.

Спикер парламента вручил велосипед семилетнему Ивану, проживающему в Киевском районе Донецка.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка подчеркнул, что проект играет важную роль для подрастающего поколения, и отметил значимость расширения его масштабов.

«Вот уже третий год я принимаю участие в акции «Дерево желаний», которую начали депутаты Народного Совета. И сегодня сбылось ещё одно желание, принадлежащее ребёнку погибшего военнослужащего.

Я призываю каждого принимать участие в таких акциях, чтобы осуществлялись мечты как можно большего количества детей. Мы живём в тяжёлое время, и пусть благодаря исполнению хотя бы сиюминутных пожеланий детство ребят станет лучше», – отметил Председатель Народного Совета.

Напомним, социальная акция «Дерево желаний» стартовала в 2019 году по инициативе депутатов Народного Совета. Основная цель проекта – привлечение внимания к детям льготных категорий и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В ходе проекта участники срывают с импровизированного дерева листки с номерами, за каждым из которых кроется желание ребёнка. Получив листок, участники в течение двух недель исполняют мечты юных жителей Республики. В мероприятии ежегодно принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, местных администраций, организаций и учреждений, предприятий, представители общественности.