Владимир Бидёвка: Военная операция против Донбасса – это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет

Сегодня, 13 апреля, очередная годовщина начала «антитеррористической операции» в Донбассе с привлечением вооруженных сил Украины. Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал информационному агентству РИА Новости о своём отношении к этому событию.

«Вспомните, в 2014 году чуть ли не из каждого утюга на Украине звучали слова о том, что это единая страна, где живёт единый народ. Но сам факт начала боевых действий все эти лозунги перечеркивал, и, по сути, объявление так называемой «АТО» стало легализацией преступлений киевской майданной власти в отношении Донбасса.

На самом деле украинская власть, пойдя танками на Донбасс, не только в отношении нашего народа совершила преступление: посмотрите, чего в итоге она добилась? Экономика Украины разрушена, социальная сфера в крайне плачевном состоянии, набрано кредитов столько, что не одно поколение ещё будет за них расплачиваться, а всё, что можно было распродать, распродали – такое бремя легло на плечи простых украинцев. И «боролись» всё это время украинские власти не только с вымышленными «сепаратистами» и «российской угрозой», но и со своими гражданами.

Что касается нас, то, как бы ни называла свои действия украинская власть, «АТО» ли, «ООС» ли, суть не изменится – это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается, и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию. С кем они воюют, когда отправляют беспилотники со взрывными устройствами в жилые кварталы?

Под каким бы предлогом не проводилась военная операция против Донбасса, это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет», – сказал Владимир Бидёвка.