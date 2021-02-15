Владимир Бидёвка возложил цветы к монументам воинам-интернационалистам (видео)

В понедельник, 15 февраля, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Возложения цветов прошли в Донецке и Макеевке. В них также приняли участие депутаты Народного Совета, глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, глава администрации города Макеевки Сергей Голощапов, руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов, ветераны войны в Афганистане и общественные активисты.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка подчеркнул важность помощи, которую оказали советские воины Афганистану, для понимания сегодняшних реалий.

«Традиционно в этот день мы чествуем героев, прошедших войну в Афганистане. Среди них много тех, кто и сейчас взял в руки оружие, чтобы защищать Донецкую Народную Республику. Конечно, в этот день мы отдаём дань памяти ребятам, которые не вернулись из Афгана. Сегодня молодёжь должна знать, что это была не просто война где-то за пределами нашей большой Родины. Эти люди одними из первых встали на защиту всего цивилизованного мира от международного терроризма. И в Афганистане они не только воевали, но и строили школы, социальную инфраструктуру. Это очень важно понимать, ведь мы уже проходили то время, в начале 90-х, когда заслуги и героизм афганцев пытались исказить. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы их истинный героизм, истинное служение Родине и человечеству остались в нашей памяти на века», – сказал Владимир Бидёвка.