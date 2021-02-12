Владимир Бидёвка возложил цветы к памятнику Артёму в Донецке (видео)

В пятницу, 12 февраля, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка и депутаты Парламента приняли участие в торжественных мероприятиях, организованных ОД «Донецкая Республика», посвящённых 103 годовщине образования Донецко-Криворожской Советской Республики.

Также цветы к памятнику Артёму возложили глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин и руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Спикер Парламента прокомментировал важность сохранения памяти о Донецко-Криворожской Республике для современности.

«Я напомню всем про Референдум 27 марта 1994 года, когда более 87% жителей Донбасса поддержали русский язык, но, увы, тогда власть оказалась к этому равнодушна. Я напомню 2014 год, когда наши люди выходили на улицы с российскими флагами и пророссийскими лозунгами. И это не просто так – это потому, что Донбасс всегда был русским. Об этом говорится и в доктрине «Русский Донбасс», об этом говорит вся история нашей многострадальной, но героической земли и ее народа. Сегодняшние мероприятия важны, прежде всего, для того, чтобы молодёжь и наше поколение знали свои исторические и культурные корни. Знали великих деятелей, которые закладывали основы этого движения. И Артём – это человек, который первым начал строить государственность Донбасса. И он делал это в нелёгкие времена. Тогда на Украине также бушевал национализм, Украину раздирали на куски различные страны. Исторические закономерности очевидны. Но закончилось это вхождением нашего края в Советский Союз, в великую Россию», – сказал Владимир Бидёвка.

Напомним, Донецко-Криворожская Советская Республика со столицей в Харькове была образована в 1918 году, 12 февраля, на IV областном съезде Советов рабочих депутатов. Территория республики включала Харьковскую и Екатеринославскую губернии, часть Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии до Перекопского перешейка и прилегающие к ним промышленные районы Области Войска Донского. В конце февраля 1918 года немецкие и австро-венгерские войска по соглашению с правительством УНР начали вторжение на украинскую территорию для борьбы с большевиками. Несмотря на ожесточенное сопротивление, к маю ДКСР была занята германо-австрийскими войсками и фактически прекратила существование.