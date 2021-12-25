Владимир Бидёвка вручил государственные награды воинам-интернационалистам

Сегодня, 25 декабря, в столице Республики состоялось памятное мероприятие, посвящённое 42-й годовщине со дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в нём приняли Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, депутаты Владимир Савёлов и Александр Ковтырин, ветераны боевых действий в Афганистане, воспитанники военно-патриотических организаций.

В начале мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам, расположенному в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола.

Об историческом значении участия советских войск в афганском конфликте в комментарии представителям СМИ рассказал спикер парламента Владимир Бидёвка.

«Для меня лично это значит, что молодые ребята, солдаты и офицеры, пошли выполнять свой интернациональный долг. Как показала история, это не была чужая война. Это была фактически война за правду на большой геополитической карте.

Сегодня мы видим, благодаря событиям в мире, что они не только образцово вошли в Афганистан, но и выходили как победители. И самое главное, что советские солдаты пришли не с войной – они принесли в Афганистан образование, медицину, социальную инфраструктуру, то есть те вещи, которые работают до сих пор. После Советского Союза это там никто не строил, именно поэтому, я думаю, до сих пор советский контингент по-хорошему помнят в Афганистане. И мы должны этим людям отдать долг, потому что именно они встали на пути международного терроризма, который развивал Запад.

Сорок два года назад произошло историческое событие, и сегодня история показывает, что это было правильным решением, а солдаты и офицеры до конца исполнили свой долг», – сказал Председатель Народного Совета.

Также Владимир Бидёвка отметил роль воинов-интернационалистов в становлении и развитии Донецкой Народной Республики.

«К сожалению, им пришлось поучаствовать не в одной войне. И в том, что сегодня ДНР существует и развивается, есть частичка каждого воина-интернационалиста. По большому счёту, есть капля крови каждого из них. И за это им низкий поклон.

Самое главное, мы сегодня должны сделать так, чтобы их подвиг всегда помнили. Очень приятно, что на мероприятии присутствует молодёжь, она должна помнить героизм воинов-интернационалистов и передавать память дальше. Это и есть одна из наших самых важных задач сегодня», – отметил спикер парламента.

В рамках мероприятия Владимир Бидёвка наградил двух ветеранов боевых действий в Афганистане медалями «За верность долгу и службу Родине».