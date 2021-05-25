Владимир Бидёвка вручил ликвидаторам аварии на ЧАЭС Почётные грамоты Главы ДНР

Сегодня, 25 мая, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в расширенном заседании Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике.

На мероприятии также присутствовали участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В своём приветственном слове Владимир Бидёвка поблагодарил ликвидаторов за их вклад в борьбу с последствиями одной из самых крупных техногенных катастроф в мировой истории.

«Я рад вас приветствовать. Сегодня мне выпала честь – Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин поручил мне вручить вам заслуженные награды.

Все, кто знают историю, понимают, какой подвиг совершили вы и ваши товарищи в борьбе с последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вы спасли не только Советский Союз или часть Европы, а весь мир в целом.

Советские люди тогда проявили беспримерную самоотверженность для того, чтобы справиться с этой катастрофой. И сегодня я искренне благодарю вас за героизм», − сказал спикер парламента.

Также Председатель Народного Совета подчеркнул важность обеспечения социальных гарантий для чернобыльцев.

«Сегодня нам есть ещё к чему стремиться в плане социального обеспечения, но мы всегда очень внимательно относимся к этой теме. В частности, в профильном комитете сегодня разрабатывается законопроект, призванный законодательно закрепить меры социальной поддержки и формы возмещения вреда, которые установлены для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы», − сказал Владимир Бидёвка.

Подробнее о проекте закона рассказала председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

«В настоящее время мы работаем над законопроектом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». При его разработке, безусловно, учитывается мнение представителей организаций чернобыльцев, которые участвуют в заседаниях. Мы тесно взаимодействуем и хорошо знаем ваши проблемы.

В рамках сотрудничества с профильными министерствами мы стараемся проработать максимально эффективный механизм решения существующих вопросов, насколько позволяет общая экономическая ситуация. Некоторые планы, к сожалению, сегодня нереализуемы. К примеру, вы знаете, что центры реабилитации остались за пределами Республики. Но Министерство труда и социальной политики прилагает максимум усилий для того, чтобы наладить отношения с такими организациями в Российской Федерации.

Уверена, что мы и дальше будем активно сотрудничать со всеми заинтересованными органами и категориями граждан для того, чтобы принять закон, который будет работать и помогать вам», − отметила парламентарий.

В завершение встречи Владимир Бидёвка вручил присутствующим ликвидаторам Почётные грамоты Главы ДНР за мужество и героизм, проявленные в борьбе с последствиями аварии.