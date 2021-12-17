Владимир Бидёвка вручил награды гражданам Республики

Сегодня, 17 декабря, в ходе очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва состоялась церемония вручения почётных грамот Народного Совета.

Награды вручил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

За существенный вклад в развитие законодательства Донецкой Народной Республики и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, укрепление демократии и конституционного строя в Донецкой Народной Республике, за активную общественно-политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики награждены Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, заместитель директора Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР, государственный советник юстиции Донецкой Народной Республики 2 класса Сергей Гопций, заместитель начальника отдела государственной регистрации вещных прав Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Донецкой Народной Республики Екатерина Колоденко.

За активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие Донецкой Народной Республики Почётной грамотой Народного Совета награждён проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского Александр Иванченко.