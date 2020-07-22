Владимир Бидёвка вручил награды лучшим выпускникам донецких школ

В среду, 22 июля, в столичном гостиничном комплексе Shakhtar Plaza состоялось торжественное вручение золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам общеобразовательных учреждений города Донецка. Мероприятие посетил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, а также заместитель министра образования и науки Андрей Удовенко.

В ходе выступления Владимир Бидёвка пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутых результатах и найти себя в профессии, которая по душе.

«Сегодня для вас очень важный, знаменательный и, уверен, долгожданный день – вы получаете заслуженные награды за ваш одиннадцатилетний труд, упорство, а, главное, за желание, которое вы воплотили в жизнь – желание постигать науку.

Скоро вы сделаете первые шаги в новую жизнь. Вы станете студентами тех или иных вузов, и это также очень важно, ведь Республике нужны хорошие специалисты, лидеры в своём направлении – для вас сегодня есть все возможности таковыми стать, проявить себя и воплотить мечты в жизнь.

Конечно, путь к этим стремлениям будет лежать как через победы, так и через разочарования. Но это нормально, это и есть жизнь. И я желаю, чтобы вы были готовы ко всему и в итоге добились успеха.

Я горжусь вами! Уверен, что у вас всё получится», – сказал спикер парламента.

Напомним, в 2020 году в Донецкой Народной Республике 686 золотых и 195 серебряных медалистов.