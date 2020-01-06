Владимир Бидёвка вручил новогодние подарки юным футболистам

Сегодня, 6 января, на стадионе «Боссе — арена Олимпик» состоялся традиционный рождественский турнир среди воспитанников спортивного клуба «Академия футбола “Шахтёр Донбасса”». Соревнования посетил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, который поздравил ребят с новогодними праздниками и вручил им сладкие подарочные наборы.

В комментарии журналистам Владимир Бидёвка отметил, что будущее футбола в Донецкой Народной Республике во многом зависит от энтузиазма юных футболистов.

«Сегодня, в канун Рождества, проходит товарищеский турнир среди воспитанников академии футбола 2005-2013 года рождения. Я хочу выразить восхищение этими ребятами и их родителями, потому что они не бросают спорт, они делают всё, чтобы развивать футбол в Донецкой Народной Республике. Это важно как для них самих, так и для нашей страны.

И, конечно, в эти праздничные дни мы приехали поддержать участников турнира и вручить им подарки от лица депутатов Народного Совета», – сказал спикер парламента.

В турнире приняли участие 10 смешанных команд разных возрастов, которые сыграли по круговой системе каждый с каждым. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 72 человека.