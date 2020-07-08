Владимир Бидёвка вручил почётные грамоты Народного Совета работникам социальной сферы Республики

В среду, 8 июля, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка провёл встречу с трудовым коллективом Министерства труда и социальной политики ДНР, в ходе которой вручил почётные грамоты Народного Совета лучшим работникам учреждения.

В комментарии представителям СМИ спикер парламента рассказал, что грамоты социальным работникам вручены за активную общественную деятельность и вклад в развитие ДНР.

«Я бы хотел сказать о работниках социальной сферы в целом, которые сегодня трудятся под эгидой Министерства труда и социальной политики. Это действительно выдающиеся люди, ведь случается так, что пожилые граждане, дети, многодетные семьи и другие категории населения попадают в непростые жизненные ситуации. В таких случаях им на помощь приходят именно работники социальной сферы.

Это тяжёлая работа, для выполнения которой нужно обладать не только профессионализмом, но и иметь в сердце доброту и участие. Только тогда всё получится. Сегодняшняя ситуация в социальной сфере Республики свидетельствует о том, что именно такие люди и работают в министерстве.

Все мы помним 2014 год, когда социальная сфера Республики, как и само государство, только строилась. Начались выплаты пенсий и других пособий, количество которых с каждым годом увеличивается. Во многом это заслуга Министерства труда и социальной политики», − отметил Владимир Бидёвка.

Также Председатель Народного Совета поздравил присутствующих с Днём любви, семьи и верности.

«Сегодня мне бы хотелось пожелать соцработникам всего самого наилучшего. Хочется подчеркнуть символичность этого дня, ведь мы чествуем их в День любви, семьи и верности. Именно эти чувства позволяют людям, которые здесь трудятся, работать на благо граждан Республики и самого государства», − сказал спикер парламента.