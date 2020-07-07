Владимир Бидёвка вручил почётные грамоты Народного Совета республиканским медицинским учреждениям

Во вторник, 7 июля, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка с рабочим визитом посетил ряд медицинских учреждений в городах Макеевке и Донецке, в ходе которых провёл встречи с трудовыми коллективами.

Спикер парламента рассказал, что коллективам медучреждений вручили почётные грамоты Народного Совета за активную гражданскую позицию и вклад в развитие ДНР.

«Сегодня посетил несколько медицинских учреждений и вручил грамоты как коллективам, так и отдельным медицинским работникам, которые принимали участие в противостоянии коронавирусной инфекции. Ранее эти почётные грамоты были приняты в ходе парламентского голосования и каждый депутат, голосуя за них, принимал это решение с должной ответственностью, искренне, с глубоким уважением.

Медицинские работники Республики всегда ценили жизнь других выше, чем свою, что неоднократно демонстрировали как в начале войны, так и по сей день. Каждый рабочий день медика – новый подвиг, противостояние на поле битвы с самым беспощадным противником – со смертью. Честь и хвала нашим «белым халатам», вечная память тем, кто боролся за жизни до последнего вздоха», – сказал Владимир Бидёвка.

Почётные грамоты были вручены коллективам Детского клинического центра города Макеевки, Республиканского онкологического центра имени профессора Г. В. Бондаря и Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы.