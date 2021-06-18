Владимир Бидёвка вручил почётные грамоты Народного Совета за вклад в развитие Республики и по случаю Дня медицинского работника (Фоторепортаж, Видео)

В пятницу, 18 июня, согласно повестке пленарного заседания депутаты приняли постановление о награждении почётными грамотами Народного Совета Донецкой Народной Республики.

За активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие Донецкой Народной Республики, а также по случаю Дня медицинского работника спикер парламента Владимир Бидёвка вручил почётные грамоты Народного Совета ДНР работникам сферы здравоохранения Республики.

Кроме того, Председатель Народного Совета наградил директора департамента социальной помощи населению Министерства труда и социальной политики Татьяну Литвиненко Почётной грамотой Народного Совета за существенный вклад в развитие законодательства Донецкой Народной Республики и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, укрепление демократии и конституционного строя в Донецкой Народной Республике, активную общественно–политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей.

Также на пленарном заседании депутаты приняли постановление о награждении заместителя Председателя Правительства ДНР Владимира Антонова Почётным знаком Народного Совета ДНР за особый вклад в развитие законодательства Донецкой Народной Республики и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, укрепление демократии и конституционного строя в Донецкой Народной Республике, активную общественно-политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей.