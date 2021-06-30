Владимир Бидёвка вручил Почётный знак Народного Совета ДНР

В ходе пленарного заседания 30 июня Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка наградил заместителя Председателя Правительства ДНР Владимира Антонова Почётным знаком Народного Совета ДНР.

Владимир Антонов награждён за особый вклад в развитие законодательства Донецкой Народной Республики и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, укрепление демократии и конституционного строя в Донецкой Народной Республике, активную общественно-политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей.

Постановление о награждении Почётным знаком Народного Совета ДНР было принято депутатами 18 июня.