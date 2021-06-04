Владимир Бидёвка вручил почётный знак Народного Совета ректору донецкого медуниверситета Григорию Игнатенко (Видео)

Сегодня, 4 июня, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в торжественном заседании учёного совета Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького.

В своём приветственном слове спикер парламента отметил высокий уровень организации учебного процесса в вузе и значимый вклад университета в развитие медицины донецкого края.

«Дорогие друзья! Очень рад сегодня присутствовать на учёном совете, это честь для меня. И мне очень радостно, что я сегодня в Донецком национальном медицинском университете – вузе, который на протяжении всей своей истории входил в число лучших медицинских вузов в Советском Союзе и на постсоветском пространстве, а значит, и во всём мире. И я очень рад, что он продолжает оставаться таким под руководством Григория Анатольевича Игнатенко. Уверен, университет будет держать такую планку и в будущем.

Сегодня вы, как и врачи, решаете ряд задач, которые касаются не только вуза, но и всей Донецкой Народной Республики. Вы первыми в Республике получили аккредитацию в Российской Федерации, боролись с коронавирусом и, конечно же, обеспечивали Республику профессиональными медицинскими кадрами. И вы достойно справляетесь со своей работой», − сказал Председатель Народного Совета.

В ходе мероприятия Владимир Бидёвка вручил ректору ДонНМУ имени Максима Горького Григорию Игнатенко почётный знак Народного Совета Донецкой Народной Республики.

«Григорий Анатольевич, всё, сделанное вами, очень дорогого стоит. И сегодня мне выпала честь вручить Вам заслуженную награду – почётный знак Народного Совета за тот вклад, который сделали Вы и возглавляемый Вами коллектив, в развитие нашей медицины. Спасибо Вам огромное за это!», − отметил спикер парламента.

Также в рамках визита Председатель Народного Совета принял участие в торжественном открытии мемориальной доски выдающемуся учёному, доктору медицинских наук, профессору Георгию Кирьякулову, который возглавлял кафедру анатомии человека медуниверситета с 1976 по 2013 годы.