Сегодня, 25 декабря, в Музее боевой и трудовой славы общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района города Донецка» состоялась торжественная церемония награждения ветеранов Афганистана медалями «За верность долгу и службу Родине» по случаю 41-летия со дня ввода войск в Афганистан.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Геннадий Ковальчук и Владимир Савелов.

Перед началом церемонии присутствующие возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам и почтили память погибших в Афганистане советских солдат минутой молчания.

Обращаясь к собравшимся, Владимир Бидёвка подчеркнул, что воины-интернационалисты, стоявшие на страже справедливости в Афганистане, встали и на защиту жителей Донбасса от украинской агрессии.

«В 1979 году тысячи советских ребят встали на защиту Родины. Находясь за много километров от дома, они сражались за мир и спокойствие. А сегодня ветераны Афганистана стоят на защите Донецкой Народной Республики.

Очень важно, чтобы люди всегда помнили и знали о вашем подвиге. Нельзя позволить искажать историю, как это сегодня принято, мы не вправе допустить этого ни в отношении Великой Отечественной войны, ни в плане событий в Афганистане. И наша задача сделать так, чтобы подрастающее поколение помнило и передавало эти знания дальше.

Желаю крепкого здоровья ветеранам Афганистана, которые сегодня рядом с нами, и вечная память павшим воинам», − отметил спикер парламента.

Далее Владимир Бидёвка вручил участникам боевых действий в Афганистане государственные награды.

«Для меня большая честь выполнить эту миссию и вручить вам медали «За верность долгу и службу Родине». И я знаю, что эти награды действительно заслуженные, ведь каждый из воинов-интернационалистов стоял на страже мира и спокойствия. Спасибо вам и низкий поклон», − сказал Председатель Народного Совета.

Также в ходе мероприятия почётные грамоты и дипломы были вручены организаторам и участникам ежегодного фестиваля патриотической песни «Баграм».