Владимир Бидёвка вручил ветеранам Афганистана государственные награды
Сегодня, 22 февраля, во Дворце культуры имени В. В. Куйбышева города Донецка состоялся ежегодный республиканский фестиваль «Афганский ветер». Мероприятие посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутат Владимир Савелов, заместитель министра молодёжи, спорта и туризма Дмитрий Ковыршин.
В ходе мероприятия Председатель Народного Совета торжественно вручил участникам боевых действий в Афганистане Сергею Балкину, Сергею Лыжину и Олегу Мачижуку медали «За верность долгу и службу Родине».
В комментарии журналистам Владимир Бидёвка подчеркнул, что воины-интернационалисты, исполнявшие свой долг в Афганистане, встали и на защиту жителей Донбасса от украинских неонацистов.
«Девиз «Служу Отечеству», под которым проходит сегодняшний конкурс, как нельзя лучше подтверждает то, что наши воины-интернационалисты – надёжная опора и защита родного края.
Они прошли многое на жизненном пути: боролись с международным терроризмом в Демократической Республике Афганистан, отстаивали интересы Донбасса в борьбе за его независимость. Это говорит лишь об одном: каждый из них – борец за будущее и мир, человек с большой буквы.
Сегодня для меня было честью вручить медали «За верность долгу и службу Родине». И я знаю, что награды эти действительно заслуженные, ведь каждый из воинов-интернационалистов стоял на страже справедливости.
В канун Дня защитника Отечества также поздравляю с наступающим праздником и выражаю слова благодарности всем нашим военнослужащим за верность долгу и своей Родине», – сказал спикер парламента.