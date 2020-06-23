Владимир Бидёвка вручил воинам-интернационалистам государственные награды

Сегодня, 23 июня, в муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа № 101 города Донецка» состоялась торжественная церемония награждения ветеранов Афганистана медалями «За верность долгу и службу Родине». В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и депутат Народного Совета ДНР Владимир Савелов.

Мероприятие открылось возложением цветов к мемориалу воинам-интернационалистам. После для гостей была проведена экскурсия по Музею боевой и трудовой славы общественной организации «Союз ветеранов Афганистана и участников боевых действий Петровского района города Донецка», которая завершилась возложением цветов перед экспозицией в память первого Главы ДНР Александра Захарченко.

Далее Владимир Бидёвка вручил участникам боевых действий в Афганистане государственные награды, благодарность Главы ДНР директору музея Роману Евстифееву и благодарность Народного Совета ДНР коллективу учреждения.

В комментарии журналистам спикер парламента подчеркнул роль воинов-интернационалистов в защите народа Донбасса от украинской военной агрессии.

«Мы должны помнить, что воины-интернационалисты – это те люди, которые в своё время защищали интересы Родины далеко за её пределами. А в 2014 году, во время современной войны в Донбассе, они не ушли в полк запасных, они также встали на защиту нашего края. Важно, чтобы мы помнили об их подвиге и о подвиге тех молодых ребят, которые не вернулись с афганской войны», – сказал Владимир Бидёвка.

Он отметил высокий уровень организации музея и его значимость для воспитания молодёжи.

«Посетив музей, ознакомившись с экспозициями, посвящёнными Великой Отечественной войне, войне в Афганистане, войне в Донбассе, хочу сказать, что важно, чтобы молодые люди знали свою историю, несли эти знания и дальше в будущее, передавали их своим детям и внукам, чтобы память о нашем прошлом не умерла никогда. Уверен, что благодаря той работе, которая проводится в Республике и в этом музее в частности, так и будет. Мы никогда не забудем наших героев», – подчеркнул Председатель Народного Совета.