Владимир Бидёвка встретился с руководством города Элисты в рамках рабочего визита в Республику Калмыкия

Сегодня, 12 июня, в рамках рабочего визита в Республику Калмыкия (Российская Федерация) Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка посетил официальный приём в администрации города Элисты.

В ходе мероприятия спикер парламента ДНР встретился с председателем Элистинского городского Собрания Николаем Орзаевым и главой администрации города Элисты Дмитрием Трапезниковым.

Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, Владимир Бидёвка поздравил руководство Республики, города Элисты и всех жителей Калмыкии с Днём России.

«От имени Донецкой Народной Республики, от лица Главы нашего государства Дениса Пушилина и от себя лично поздравляю вас с этим большим праздником нашей великой Родины – с Днём России.

Хочу поблагодарить руководство Республики Калмыкия и руководство города за то, что пригласили на эту гостеприимную землю. Скажу честно, я здесь впервые, и я поражён самобытностью калмыцкого народа, тем, как вы бережёте свои традиции, как вы относитесь к своей истории и культуре. Для нас это очень близко, именно из-за этих ценностей мы в 2014 году встали на защиту родного языка и культурных традиций с оружием в руках», – сказал Председатель Народного Совета ДНР.

Владимир Бидёвка выразил слова благодарности жителям и руководству Республики Калмыкия за помощь в укреплении интеграционных процессов между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.

«Также хочу сказать слова благодарности, потому что для Донецкой Народной Республики в свете нашего стремления к восстановлению исторической справедливости важно развитие культурных, социальных отношений с регионами Российской Федерации. И гостеприимная Калмыкия, в частности столица Республики – город Элиста, всегда протягивает нам товарищескую руку. Я ещё раз поздравляю вас от имени всех жителей Донецкой Народной Республики с праздником, с Днём России.

Пусть великая Россия крепнет с каждым днём, и в каждом уголке нашей большой Родины будет мир и благополучие», – отметил спикер парламента ДНР.

В ходе приёма Владимир Бидёвка вручил памятные подарки от Главы ДНР Дениса Пушилина и Народного Совета.

Также в рамках встречи председатель Элистинского городского Собрания Николай Орзаев и глава администрации города Элисты Дмитрий Трапезников вручили Благодарность главы администрации города Элисты художественному руководителю Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Ольге Горячевой, а также благодарственные письма главы администрации города Элисты членам коллектива ансамбля.

Отметим, что в рамках визита в Республику Калмыкия вечером 12 июня Владимир Бидёвка в качестве почётного гостя посетит Международный фестиваль «Дружба народов», участие в котором принимают артисты Заслуженного государственного академического ансамбля песни и пляски «Донбасс».

Спикер парламента ДНР выразил уверенность, что донецкие артисты продемонстрируют высочайший уровень мастерства и на достойном уровне представят Донецкую Народную Республику.

Фото предоставлены пресс-службой администрации города Элисты