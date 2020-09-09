Владимир Бидёвка встретился с участниками VI Ежегодного молодёжного форума «Идея. Территория возможностей»

В среду, 9 сентября, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в работе VI Ежегодного республиканского молодёжного форума «Идея. Территория возможностей», который в этом году проходит на базе отдыха «Волна» в посёлке городского типа Седово. Также в мероприятии приняли участие председатель Комитета Московской областной думы по делам молодёжи и спорта Российской Федерации Олег Жолобов и председатель Молодёжного парламента ДНР Владислав Погорелый.

Владимир Бидёвка в ходе открытого диалога с участниками форума обсудил процессы развития законодательной сферы.

«К работе над законопроектами мы привлекаем разные компетентные органы власти, общественные организации, ведём мониторинг общественного мнения посредством приёмов депутатов на округах по теме прорабатываемого проекта закона.

После обращений граждан мы внесли ряд изменений в действующее законодательство. Например, после обращений водителей такси мы убрали из соответствующего Закона такую форму отчётности, как путевые листы, что значительно упростило их работу, или, убрали маркировку каждого товара, заменив на маркировку группы товаров. Такие, казалось бы, мелкие, незаметные детали играют большую роль, и важно своевременно услышать и правильно отреагировать на предложения общественности.

При необходимости мы проводим открытые парламентские слушания, куда приглашаем представителей общественности самых разных профессий. Это необходимо, чтобы принять действительно качественный закон, учитывающий пожелания и интересы той или иной категории населения.

Совсем скоро, 18 сентября, мы планируем провести очередные парламентские слушания, посвящённые так называемой регуляторной гильотине. В частности, упрощение ряда процедур, связанных с лицензированием и ведением бизнеса, а также рассмотрение предложений к Закону ДНР ʺО защите прав потребителейʺ», – сказал спикер парламента.

Участники форума задавали вопросы о работе Молодёжного парламента, законопроектах, которые сейчас прорабатываются Народным Советом с учётом предложений молодых парламентариев, а также о российской практике в сфере волонтёрства.

«Идея. Территория возможностей» – платформа для вовлечения молодёжи в социально активную жизнь города и Республики. Форум проводится по инициативе главы администрации города Горловки Игоря Приходько при содействии Общественного движения «Донецкая Республика», общественной организации «Молодая Республика», Народной дружины.

В этом году в форуме принимают участие более 130 участников, которые за три дня смогут открыто побеседовать с представителями власти ДНР, а также ознакомиться с ведущими разработками специалистов Республики и Российской Федерации.