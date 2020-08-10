Владимир Бидёвка: Выдумывание «новых» стратегий только оттягивает реальные действия (видео)

Решения нового представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кравчука замедляют процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в ходе ток-шоу «Политкухня» на телеканале «Юнион» рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«То, о чём говорит Леонид Кравчук, в частности, о необходимости открытия свободной социально экономической зоны, – прошлый век и явный шаг назад. Подобные зоны были актуальные в девяностых годах. Украинской стороне ничего не мешает снять блокаду без введения специальных экономических зон, и выдумывание подобных «новых» стратегий только оттягивает реальные действия.

Особый статус предполагает более широкие права. Прибегая к таким нелогичным решениям, Украина ещё больше отдаляется от выполнения Комплекса мер», – сказал спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка выразил мнение по поводу появления новой украинской националистической организации «Центурия».

«Создание новых националистических формирований – очередной способ запугивания тех украинцев, которые сопротивляются пронационалистической политике Киева.

Люди, которые объединились в эту группировку, автоматически стали новыми марионетками преступной власти, ими легко можно манипулировать в своих интересах. Они уже готовы выполнить любой приказ, не испытывая при этом мук совести, не анализируя происходящее. Они способны на убийства невинных людей, на зачистки, в принципе, на всё», – отметил Председатель Народного Совета.