Владимир Бидёвка выразил благодарность Президенту Республики Абхазия за признание Донецкой Народной Республики

Выражаю слова искренней благодарности Президенту Республики Абхазия Аслану Бжании за поддержку Донецкой Народной Республики – признание независимости нашего государства!

Республика Абхазия многие годы оказывала посильную помощь жителям Донбасса, а добровольцы долгие 8 лет стояли с нашими военнослужащими плечом к плечу, защищая мирных жителей от украинской агрессии. Считаю, что признание Донецкой и Луганской народных республик является логичным продолжением наших уже сложившихся товарищеских взаимоотношений. Выражаю надежду на то, что в дальнейшем и межпарламентские связи между нашими государствами найдут своё начало.

Владимир Бидёвка,

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики