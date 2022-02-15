Владимир Бидёвка выразил слова благодарности российским парламентариям и лично Вячеславу Володину за поддержку республик

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в комментарии Донецкому агентству новостей рассказал о значении принятого сегодня решения Государственной Думы Российской Федерации направить Президенту России обращение о признании республик Донбасса независимыми государствами.

«Сегодня депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было принято решение о направлении Президенту России обращения о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики независимыми государствами.

Прежде всего, выражаю слова благодарности российским парламентариям и лично Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину за поддержку республик. Этот шаг многое значит для Донбасса, ведь показывает единство наших взглядов. Это новый импульс для республик, который в перспективе даст нашим государствам возможность занять достойное место на геополитической карте мира.

Мы готовы принять любое дальнейшее решение российского руководства, но одно то, что наша позиция поддержана на самом высоком государственном уровне, уже даёт нам надежду на долгожданный мир», – сказал Владимир Бидёвка.