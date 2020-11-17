Владимир Бидёвка выступил докладчиком на V Международной научной конференции ДонНУ

Во вторник, 17 ноября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в V Международной научной конференции «Донецкие чтения – 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности», которая прошла в режиме онлайн-конференции. Организатором конференции выступил Донецкий национальный университет.

Владимир Бидёвка обратился к участникам конференции с приветственным словом.

«Не вызывает сомнений тот факт, что развитие сферы образования и науки, культуры, инновационной среды может быть достигнуто постоянным поиском, проведением исследований, анализом и, конечно же, публикацией результатов работы. Проведение таких масштабных тематических конференций, как «Донецкие чтения» позволяет не просто обмениваться опытом, а в перспективе совершать новые открытия, что положительно скажется на развитии всего государства и общества.

Искренне рад, что «точкой сборки» в этой ситуации выступает столица ДНР и её знаменитый на весь мир Донецкий национальный университет.

Выражаю свою искреннюю благодарность и организационному комитету, который год за годом работает ради расширения международных связей в области науки, и участникам конференции, которые своим личным примером подтверждают, что наука должна быть вне политики. Считаю, что именно на таких людях и держится развитие науки в современном мире», – сказал Председатель Народного Совета.

В рамках конференции состоялся круглый стол «Интеграционные процессы в социально-экономической, научно-образовательной и духовнокультурной среде русского мира: традиции, реальный опыт, перспективы и задачи», в котором Владимир Бидёвка выступил с докладом «Интеграционные процессы в законодательстве: образовательный аспект».

«На сегодняшний день ориентиром для законотворческой деятельности Народного Совета является законодательство Российской Федерации, что соответствует общему вектору развития нашего государства.

Сразу же перейти на модель российского государства мы не сможем, но с учётом того, что основной вектор нашего продвижения – интеграция с Российской Федерацией, гармонизировать законодательство Республики с российским нужно поэтапно. Рассмотрим данный процесс на конкретных примерах законотворческих инициатив.

Так, Народный Совет ведёт работу над законодательным закреплением воспитательной составляющей системы образования и снижением бюрократической нагрузки на учителей.

Что касается первого вопроса, то, изучив опыт российских коллег по аналогичной проблеме, в Народный Совет был внесён в порядке законодательной инициативы проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”». Главная его особенность заключается в том, что воспитание – фундамент свободного развития личности, её социализации и самоопределения. Это необходимые вещи, подчёркивающие отношение нашей страны и государственной политики к духовно-нравственному воспитанию. Важно, что изменения усилят воспитательную составляющую образовательного процесса, ведь образование – это и воспитание, и обучение», – доложил спикер парламента.

Владимир Бидёвка также рассказал о изменениях в законодательстве, которые касаются привлечения студентов к педагогической деятельности.

«В апреле 2019 года сообщалось, что в Российской Федерации по решению Конституционного суда и по поручению президента России был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”». Так, для решения проблемы дефицита педагогических кадров Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре был разработан аналогичный законопроект «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».

Законопроект дополняет одну из статей действующего Закона ДНР «Об образовании» положением, которое предусматривает возможность допуска лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, в течение периода прохождения ими обучения, к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Однако для того, чтобы избежать риска допуска к преподаванию в образовательных организациях лиц, не имеющих достаточной профессиональной подготовки для реализации образовательных программ, законопроект предусматривает установление уполномоченными органами исполнительной власти порядка и условий привлечения студентов к указанной педагогической деятельности.

Следовательно, предусматривается, что лица, которые осваивают образовательные программы высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогикой по основным общеобразовательным программам», – сказал спикер парламента.

Владимир Бидёвка акцентировал внимание на том, что данное изменение позволит студенту одновременно продолжать учиться в университете и работать в школе, что поспособствует дополнительным возможностям на практике проверить получаемые на студенческой скамье знания.

«Также меняется и его отношение к учебе – оно становится более ответственным. В новых условиях, которые предоставят нам изменения в Закон, объединяются усилия двух сторон: наставников образовательной организации и преподавателей университета. И эта совместная работа будет направлена на решение общей цели — адресной и качественной подготовки профессионалов для системы образования. Молодой педагог в такой ситуации получает возможность, с одной стороны, преодолеть адаптационный стресс, с другой — вместе с дипломом получить стаж педагогической деятельности. Образовательная система Республики получит возможность отчасти решить кадровую проблему. Коллектив школы, в свою очередь, будет иметь время присмотреться к будущему педагогу и решить вопрос о приеме его на работу уже в качестве дипломированного специалиста», – резюмировал Председатель Народного Совета.