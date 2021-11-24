Владимир Бидёвка выступил с докладом на международной конференции по вопросам патриотического воспитания

Сегодня, 24 ноября, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка принял участие в Международной научно-практической онлайн-конференции «Патриотическое воспитание в современных социокультурных условиях: проблемы, реалии, традиции, инновации, перспективы».

Организатором дискуссионной площадки выступил Орловский государственный институт культуры (Российская Федерация), в её работе приняли участие политические деятели, учёные и работники образования из Российской Федерации, Республики Беларусь и Таджикистана.

В рамках конференции Владимир Бидёвка представил доклад, посвящённый роли парламента в формировании системы патриотического воспитания в Донецкой Народной Республике.

«Правовое поле нашего государства формируется, в частности, на принципах патриотизма, защиты истории в различных её проявлениях, а также уважения к защитникам Отечества. Хочу отметить, что в современных сложных геополитических условиях, для которых характерно проявление русофобии, вопросы патриотического воспитания и защиты правдивой истории являются принципиальными и, считаю, обязаны занимать одну из ведущих ролей как во внутригосударственной политике, так и в международной повестке дня. По сути, сегодня только мы сами можем защитить свои интересы, и значение патриотического воспитания в этом контексте с каждым днём лишь возрастает», – отметил Председатель Народного Совета.

Отдельно Владимир Бидёвка остановился на правовых нормах, установленных парламентом Республики в сфере патриотического воспитания, а также на законодательных инициативах, разрабатываемых сегодня на базе профильного комитета Народного Совета.

«Следует понимать, что патриотизм – это не то, к чему человека следует принуждать, тем более, на уровне законодательства. Задача парламента заключается в том, чтобы донести до граждан определённый посыл, сделать акцент на важности сохранения истории, величии подвигов народа, в том числе и современных, что актуально для Донецкой Народной Республики, которая и сейчас противостоит вооружённой украинской агрессии.

Переходя от общего к частному, могу сказать, что наш парламентский Комитет по образованию, науке и культуре уделяет значительное внимание вопросу патриотического воспитания. В частности, были разработаны и приняты изменения, вносимые в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», благодаря которым наравне с образовательными программами в школьный образовательный процесс были включены и воспитательные программы. Рассматривая необходимость этого нововведения, депутаты отталкивались от простой понятной истины: именно школа выступает одним из важнейших институтов развития мировоззрения человека, она же даёт базис для дальнейшего развития личности. Соответственно, данный Закон фактически вернул воспитание и ответственность образовательных организаций за воспитательную работу. Хочу отметить, что в разработке этих изменений нам очень помог опыт, применяемый в Российской Федерации.

Несомненно, в сфере патриотического воспитания необходима выработка единой политики, способной консолидировать и координировать такую работу. Для достижения этой цели парламент Донецкой Народной Республики ведёт разработку законопроекта о патриотическом воспитании, где будут определены общие правила осуществления деятельности по патриотическому воспитанию, полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Тем не менее, одной только законотворческой работой мы не ограничиваемся: депутаты парламента на постоянной основе проводят в школах Республики тематические уроки памяти, поддерживают молодёжные патриотические секции. Также в этом году мы организовали «пилотный» выездной урок для школьников на территорию памятного мемориала в Донецке и планируем расширить такую практику в 2022 году во всех уголках Донецкой Народной Республики», – рассказал спикер парламента.

В завершение Председатель Народного Совета ДНР выразил уверенность, что подобные конференции будут способствовать выработке единого эффективного подхода к патриотическому воспитанию, и пожелал участникам продуктивной работы.

«Следует отметить, что патриотическое воспитание – это очень широкое понятие, реализация которого зависит от множества факторов. Но, на мой взгляд, главное – это конечная цель, которая заключается в формировании отношения гражданина к своей Родине не только здесь и сейчас, но и к её прошлому, а также будущему. Ключом к формированию здорового мировоззрения нашего общества является правда. Сохранив её, передав её новым поколениям, мы можем быть спокойны за судьбу не только государства, но и всего человечества. И это комплексная работа, которая должна проводиться во всех сферах и на всех уровнях. Культура, наука, информационная политика, считаю, в этом процессе должны выступать в роли локомотива, безусловно, при должной поддержке и мотивации со стороны органов государственной власти. Кроме того, важным аспектом патриотического воспитания, на мой взгляд, являются и принципы гуманизма, общечеловеческие и семейные ценности. Прививая подрастающему поколению уважение к старшим, важность корректного поведения в обществе, заботы о братьях наших меньших, мы можем воспитать сознательную личность, неотъемлемой частью которой является и любовь к своему Отечеству.

Подводя итог, хочется сказать, что патриотизм — это то объединяющее начало, которое делает всех нас сильнее, а диалоги подобного уровня дают возможность обменяться мнениями и взглядами, а также сформировать общую позицию профессионального сообщества. Уверен, что в рамках данной научно-практической конференции будут высказаны интересные и актуальные мнения и обозначены перспективные пути решения существующих проблем в сфере патриотического воспитания. Желаю всем участникам продуктивной работы и благодарю за внимание», – резюмировал Владимир Бидёвка.