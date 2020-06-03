Владимир Бидёвка выступил с докладом на Международной научно-практической конференции

В среду, 3 мая, Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка принял участие в IV Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», организованной на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

На мероприятии присутствовали заместители Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Антонов и Владимир Пашков, министр образования и науки Михаил Кушаков, министр молодёжи, спорта и туризма Александр Громаков, другие официальные лица и научные деятели.

В онлайн-формате к участникам конференции с приветственным словом обратился Глава ДНР Денис Пушилин.

«Приветствую участников IV Международной научно-практической конференции! Искренне признателен коллегам из ближнего и дальнего зарубежья за внимательное отношение к перспективным задачам становления и развития государственности Донецкой Народной Республики, а также за готовность поделиться опытом решения наиболее актуальных вопросов сегодняшнего дня.

Мы прошли сложный путь государственного строительства. В мае 2014 года народ Донбасса единогласно проголосовал за путь в Россию. У нас один язык, одна культура, мы выстраиваем идентичную российской государственную систему. Наши законы синхронизированы с российским законодательством, а наши граждане получают российские паспорта. Мы семимильными шагами идём в Россию, и этот путь необратим», – сказал руководитель государства.

Также онлайн участие в обсуждении приняли представители вузов и научного сообщества из Российской Федерации, Республики Беларусь, Германии, Великобритании и Луганской Народной Республики.

В ходе пленарного заседания Владимир Бидёвка выступил с докладом на тему «Роль законодательства в обеспечении эффективного управления государством и успешного социально-экономического развития региона». Спикер парламента отметил важнейшую роль законодательной системы в обеспечении функционирования государства.

«Правовая база государственного управления – это система законодательных и иных нормативных правовых актов, на основании которых функционирует любое государство. Соответственно, высокое качество такой нормативной базы, своевременность её принятия, умение предвидеть назревающий запрос общества могут существенно повысить уровень эффективности государственного управления», – сказал Владимир Бидёвка.

Он описал структуру законодательной системы Донецкой Народной Республики, а также акцентировал внимание на значительной роли инвестиций в функционировании и развитии государственной экономики.

«Считаю, что правовое обеспечение данной сферы имеет наибольший вес среди прочих факторов, поскольку она влияет на принятие решений инвесторами об организации инвестиционной деятельности. Поэтому работа в данном направлении представляется наиболее важной для экономического роста Донецкой Народной Республики», – подчеркнул Председатель Народного Совета.

Подводя итоги, Владимир Бидёвка отметил, что в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день приняты все необходимые основополагающие законы, но продолжается процесс гармонизации законодательства ДНР и законодательства Российской Федерации.

«На сегодняшний день принимаемые парламентом законы формируются, в том числе, с учётом процесса гармонизации с законодательством Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что с каждым днём интеграционные процессы между нашими государствами усиливаются. Можно с уверенностью говорить, что законодательная база нашего государства в данный момент значительно ближе к российской и с каждым новым принятым законом всё дальше от украинской», – резюмировал спикер парламента.