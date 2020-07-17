Владимир Бидёвка выступил с инициативой закрепления механизма межбюджетных трансфертов между бюджетами государственных внебюджетных фондов

Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Владимир Бидёвка представил законопроект, отметив, что его принятие будет способствовать сбалансированности бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики.

«Проект закона предусматривает закрепление механизма осуществления межбюджетных трансфертов между бюджетами государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики.

Кроме того, предлагается наделить Правительство ДНР полномочиями по утверждению порядка предоставления межбюджетных трансфертов между бюджетами государственных внебюджетных фондов Республики.

Сбалансированность бюджетов внебюджетных фондов позволит своевременно и в полном объёме осуществлять финансирование социальных мероприятий государства», – отметил спикер парламента.

Владимир Бидёвка пояснил, что в состав бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики входят:

бюджет Пенсионного фонда;

бюджет Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

бюджет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

бюджет Республиканского центра занятости.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.