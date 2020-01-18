Владимир Бидёвка: За шесть лет конфликта мы не увидели ни одного реального шага, направленного на прекращение войны

Если бы Украина действительно хотела мира, она бы просто придерживалась условий Минских соглашений. Об этом заявил в интервью РИА Новости Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, прокомментировав слова пресс-секретаря представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарьи Олифер о процедуре проведения выборов. В частности о том, что выборы в Донбассе могут быть проведены лишь после возвращения в регион всех беженцев.

«В ответ на слова Дарьи Олифер могу сказать, что длительный мир в Донбассе можно обеспечить более простым способом: начать Украине последовательно выполнять все пункты Комплекса мер, в том числе прекратить обстрелы наших территорий. Кстати, именно это и обещал Зеленский, идя к своему президентскому посту. Однако вместо этого мы регулярно читаем рассуждения украинских политиков о том, как в Донбассе должны пройти выборы и что для этого надо сделать. При этом они не ленятся изучить международный опыт в данной сфере, но почему-то совершенно не знакомы с таким документом, как Минские соглашения, который был подписан представителями Украины.

Подобные заявления говорят о том, что Киев меньше всего заботит благополучие внутренне перемещённых лиц и беженцев. Если бы Зеленский действительно хотел мира, он бы просто придерживался условий Минских соглашений. А так, за шесть лет конфликта мы слышали только популистские заявления, голословные обвинения в наш адрес и не увидели ни одного реального шага, направленного на прекращение войны. Что в очередной раз доказывает лицемерие и подлость украинских президентов», – сказал Владимир Бидёвка.