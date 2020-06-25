Владимир Бидёвка заслушал доклады Общественной палаты о проделанной за год работе

В четверг, 25 июня, в Доме Правительства состоялось торжественное заседание Общественной палаты ДНР, посвящённое подведению итогов работы за год. Мероприятие посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, представители министерств, ведомств, общественных организаций и движений.

Обращаясь к присутствующим, Владимир Бидёвка отметил перспективность сотрудничества с Общественной палатой и призвал участников сконцентрировать работу на мониторинге потребностей общества с дальнейшей проработкой полученной информации.

«Создание Общественной палаты открыло новые возможности для Донецкой Народной Республики, ведь это абсолютно новая для нашего государства площадка для обеспечения широкого диалога представителей общественности и государственной власти. Вы стали первыми, кто принял на себя такую ответственность, кто шаг за шагом развивает и усиливает работу в данном направлении.

Первыми быть всегда непросто, но за первый год работы вы сумели не только начать диалог с общественностью Республики, но и наладили сотрудничество с коллегами из Луганской Народной Республики, а также из регионов Российской Федерации. Уверен, что взаимодействие с коллегами, опыт работы которых нарабатывался годами, послужит существенной поддержкой и поможет расширить вашу работу, усилить её посредством адаптации лучших практик к нашим реалиям.

Говоря о взаимодействии Народного Совета и Общественной палаты, хочу акцентировать внимание на перспективности мониторинга потребностей общества. Благодаря налаживанию связи между комитетами парламента Донецкой Народной Республики и представителями Общественной палаты мы имеем возможность получать дополнительную информацию о том, что волнует наших граждан. Их предложения могут быть взяты за основу в процессе совершенствования законодательной базы Республики.

Хочу подчеркнуть, что Народный Совет заинтересован в усилении нашей совместной деятельности и считает плодотворное сотрудничество с Общественной палатой важным направлением работы», – сказал Председатель Народного Совета.