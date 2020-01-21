Владимир Бидёвка: Зеленский не способен изменить политику Украины в отношении Донбасса

Заявление заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса о готовности Киева к силовому возвращению Донбасса свидетельствует о том, что мирное урегулирование конфликта для Украины не является приоритетным. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Подобные заявления со стороны Украины лишь подтверждают тот факт, что мирное урегулирование конфликта для них не является приоритетным. К сожалению, мы видим, что «президент мира» Зеленский, как он сам себя позиционировал во время предвыборной кампании, не способен изменить политику Украины в отношении Донбасса. На деле выходит, что кроме красивой картинки в духе шоу-бизнеса он, по сути, ничего больше и не может воплотить в жизнь.

На Украине продолжаются поиски способов силового решения конфликта, хотя лучше бы искали способ выполнить Минские соглашения, под которыми подписались», – заявил спикер парламента ДНР.

Владимир Бидёвка добавил, что странам – гарантам выполнения Минских соглашений стоило бы обратить внимание на тот посыл, который прозвучал в заявлении секретаря СНБО Украины.