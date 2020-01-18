Владимир Бидёвка: Жители Донбасса подтверждают свой выбор, который они сделали в мае 2014 года

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в интервью РИА Новости рассказал о том, что жители Донбасса мечтают, чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации, однако этому мешает непростая международная обстановка.

«Жители Донбасса – Донецкой Народной Республики, уверен, что и Луганской – подтверждают свой выбор, который они сделали в мае 2014 года, который направлен на то, чтобы всячески развивать сотрудничество с Россией. Конечно же, мечта каждого жителя Донбасса – это то, чтобы наша Республика стала полноправным субъектом Российской Федерации, но мы понимаем непростую международную обстановку, мы понимаем геополитическую обстановку, мы понимаем, что для этого еще очень много нужно сделать. В том числе нужно развивать экономику нашей Республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие Русского мира», – сказал спикер парламента ДНР во время визита в Крым.

Напомним, что 18 января, делегация Донецкой народной Республики приняла участие в торжествах по случаю 366-й годовщины Переяславской рады, которые проходили в городе Симферополе Республики Крым.