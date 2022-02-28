Владимир Бидёвка: Жители Республики морально собраны и настроены на безоговорочную победу (видео)

Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в прямом эфире на телеканале «Россия 24» рассказал о жизни столицы Республики и других городов ДНР в условиях продолжающейся операции по освобождению территорий Донбасса, временно подконтрольных Украине.

«Трудно сказать, насколько всё спокойно, поскольку вы сами по материалам знаете, что Донецк, Еленовка, Горловка и другие населённые пункты обстреливались. Некоторые города, которые, казалось бы, в тылу, – это Амвросиевка и Иловайск – над ними были сбиты «Точки-У».

Но в целом всё поставлено на «военные рельсы». Те, кто заняты в хозяйстве, обеспечивают жизнедеятельность, а мобилизованные усиленно проходят обучение военному делу», – сообщил спикер парламента.

Владимир Бидёвка подчеркнул, что гражданское население Республики вопреки обстрелам и вызванным ими перебоям в работе систем жизнеобеспечения воодушевлено и полностью поддерживает действия военнослужащих ДНР.

«Из-за того, что Украина нанесла ряд ударов по инфраструктуре, достаточно сложная ситуация в ряде населённых пунктов с водой. Также многие переживают о своих родных и близких, которые мобилизованы или даже на передовой. Тем не менее, жители Донецка и всей Донецкой Народной Республики эмоционально собраны.

Однозначно стало легче, люди воодушевлены. Видно, что они верят в то, что ещё немножко – и Донбасс будет не только признанным государством, но и в целом будет победа. У людей появилась цель. Тяжело было жить восемь лет в подвешенном состоянии, сейчас ситуация совершенно другая. Чем-то она напоминает 2014 год, поскольку люди видят, за что они борются и приносят те или иные жертвы», – отметил Председатель Народного Совета.

В завершение спикер парламента напомнил, что на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике на защиту государства мобилизовались уже несколько десятков тысяч человек, в том числе и депутаты Народного Совета ДНР.