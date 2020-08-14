Владимир Чекун: ДНР и Республика Абхазия знают истинную цену свободы

В пятницу, 14 августа, в городе Сухуме Республики Абхазия состоялся митинг памяти по случаю 28-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. Мероприятие с рабочим визитом посетил депутат Народного Совета ДНР Владимир Чекун, также в митинге приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий рассказал, что после официальной части мероприятия участники митинга возложили цветы к Мемориалу боевой славы.

«В 1992 году Грузия начала войну против Абхазии. Под предлогом охраны железной дороги 14 августа войска Грузии начали вторжение, война продлилась 413 дней и завершилась победой Абхазии. В мировой истории эта война осталась одной из самых разрушительных и кровопролитных. Народ Республики Абхазия прошёл непростой путь, был испытан потерями и лишениями, экономическими и военно-политическими блокадами.

Нам не понаслышке это знакомо, ведь точно так же поступила Украина по отношению к Донбассу, жители ДНР и Абхазии знают истинную цену свободы. Быть здесь в такой значимый день для нашего братского народа – большая честь», – сказал Владимир Чекун.