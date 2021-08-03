Владимир Чекун: «Проект закона «О молодёжной политике» находится на финальной стадии разработки»

Сегодня, 3 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, на котором парламентарии обсудили актуальную редакцию проекта закона «О молодёжной политике».

На расширенное заседание были приглашены представители Молодёжного парламента и представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете.

Председатель Комитета Владимир Чекун прокомментировал итоги заседания.

«Мы рассмотрели ряд предложений к проекту закона от заинтересованных органов. В частности, обсудили информационную систему. Следует отметить значимость информационных механизмов для реализации молодёжной политики путём размещения информации в сети интернет и средствах массовой информации, важность развития государственных и муниципальных информационно-аналитических систем. Проектом закона предусмотрено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, осуществляющие деятельность в сфере молодёжной политики, должны будут обеспечить открытость и доступность информации о реализации молодёжной политики.

Также мы рассмотрели вопрос полномочий органов исполнительной власти в части реализации молодёжной политики, вопрос финансирования расходных обязательств в сфере молодёжной политики и другие вопросы. В данный момент проект закона «О молодёжной политике» находится на финальной стадии разработки. Осталось урегулировать ряд точечных технических вопросов, их мы планируем разрешить в ближайшее время», – отметил парламентарий.