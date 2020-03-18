Владимир Кононов о работе Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР за 2019 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад начальника Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР Владимира Кононова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«Управление по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики создано Указом Главы Донецкой Народной Республики от 6 марта 2019 года № 65.

Представители Управления принимали участие в разработке ряда проектов законов, в частности «О ветеранах» и «О воинской обязанности и военной службе».

Управление на постоянной основе принимает участие в:

– межведомственных заседаниях по обсуждению проблем поиска и идентификации лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе;

– совещаниях Администрации Главы Донецкой Народной Республики;

– заседаниях Аппарата Уполномоченного по правам человека ДНР, Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и общественных организаций.

Для эффективного поиска военнослужащих и участников боевых действий по защите Донецкой Народной Республики, пропавших без вести в ходе боевых действий, Управление приняло участие в международном проекте «Розыск пропавших без вести и идентификация тел».

Управление организовало и ведёт на постоянной основе переговоры с украинской стороной по поиску мест захоронений, поиску без вести пропавших, возвращению тел и останков, проведения ДНК-экспертиз и обмену ДНК-профилями неопознанных трупов для последующей идентификации, отбору биологического материала у родственников без вести пропавших лиц с обеих сторон вооружённого конфликта», – рассказал докладчик.

Владимир Кононов добавил, что за отчётный период Управлением найдено, установлено и опознано, в том числе с использованием ДНК-экспертизы, девять участников боевых действий по защите ДНР, пропавших без вести в ходе ведения активных боевых действий в период 2014–2015 годов.

Подводя итоги, начальник Управления остановился на ряде проблемных вопросов.

«В действующем Законе ДНР «О социальной защите ветеранов войны» ополчение упоминается один раз без раскрытия самого термина, что практически делает невозможным оказание социальной помощи государственными органами участникам защиты Донецкой Народной Республики, членам семей погибших участников ополчения.

Кроме того, в свете выхода Указа Главы ДНР «Об утверждении Временного порядка назначения пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим лицам и внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 27 октября 2017 года № 290» № 374 от 27 декабря 2019 года, требуется законодательно закрепить исчисление стажа за время участия в ополчении, как военнослужащим», – подытожил он.