Владимир Медведев рассказал об ужесточении ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (видео)

О законодательных мерах противодействия незаконному обороту наркотиков на территории ДНР и вовлечению несовершеннолетних в такую деятельность в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Владимир Медведев.

«Противодействие незаконному обороту наркотиков – важное направление деятельности правоохранительных органов нашей Республики. И вопросы, связанные с этой темой, регулярно поднимаются на базе нашего Комитета.

Так, постоянно проводятся заседания рабочих групп, куда приглашаются представители профильных министерств и заинтересованных органов: Министерства внутренних дел, Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, Министерства образования и науки, Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, Молодёжного Парламента. На таких мероприятиях и обсуждается существующая проблематика. Кроме того, на заседаниях почти всегда присутствует представитель Администрации Главы ДНР, поскольку решение вопросов, связанных с оборотом наркотических средств, является важнейшей государственной задачей», – отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Комитет проводит постоянный мониторинг ситуации и анализ статистических данных, по итогам которого разрабатываются законодательные инициативы.

«Исходя из результатов этой работы, мы принимаем решения. Одно из них – разработка соответствующего проекта закона, и уже 17 сентября Народным Советом в двух чтениях был принят Закон «О внесении изменений в статью 269 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики». Настоящим Законом установлена уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Почему возникла такая необходимость? На сегодняшний день распространители наркотиков используют все доступные средства, чтобы реализовать как можно больше наркотических веществ. И здесь нужно сказать о так называемых закладках. Этот способ распространения наркотиков путём закладок с привлечением сети интернет, с привлечением несовершеннолетних, нас очень насторожил», – пояснил Владимир Медведев.