Владимир Медведев: Разрыв культурных и научных связей обернётся против самой Украины

В интервью информационному агентству РИА «ФАН» депутат Народного Совета ДНР Владимир Медведев прокомментировал украинские санкции, распространённые на некоторые учреждения культуры и науки Российской Федерации.

«Вслед за продлением запрета российских социальных сетей и сайтов президент Украины подписал указ о санкциях против российских музеев, институтов, вузов. В санкционный список попали Эрмитаж, МГУ, ГМИИ им. Пушкина, Институт востоковедения РАН. Если у кого-то ещё оставались иллюзии по поводу политики украинского президента, то после этого демарша они рассеялись полностью. Думаю, что таким решением Зеленский переплюнул в русофобии даже Порошенко», – сказал Владимир Медведев.

Парламентарий отметил, что такие действия украинских властей имеют ярко выраженный деструктивный характер и идут во вред, прежде всего, украинцам.

«Разрыв культурных и научных связей обернётся против самой Украины. Наука и культура могут развиваться только при условии обмена новыми идеями, знаниями, через сотрудничество и участие в совместных проектах. На Украине в науке и культуре под влиянием националистических идей уже идут процессы деградации. Новые санкции в условиях недостаточного финансирования и «реформ» ведут к тому, что научно-технический и культурный потенциал Украины будет уничтожен. Возможно, этого и добивается украинский президент со своей командой, вернее, их западные кураторы», – сказал депутат.

Владимир Медведев подчеркнул абсурдность таких действий Киева в эпоху информационных технологий и механизмов глобального распространения информации.

«Полностью разорвать культурные связи между русским и украинским народами в эпоху интернета и современных средств связи просто невозможно. Однако Зеленский пытается отсечь Украину от русского цивилизационного пространства, от общих традиционных ценностей. Он идёт на поводу у националистического меньшинства. Украинский президент, по его собственному признанию, не в состоянии мыслить стратегически, поэтому он не может предвидеть последствия своих решений для украинского народа в целом. Следует отметить, что спрос на русофобию в последнее время сильно упал и попытки Зеленского показать себя в этом отношении круче своего предшественника могут выйти ему боком. Политического будущего у русофобов сегодня просто нет», – отметил парламентарий.