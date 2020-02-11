Владимир Медведев: Риторика Ермака противоречит реальности

Заявления Ермака о том, что Киев вообще и Зеленский в частности делают всё необходимое для прекращения войны в Донбассе – просто популистская риторика. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал депутат Народного Совета ДНР Владимир Медведев.

«Такие высказывания направлены, прежде всего, на внутренний украинский электорат и не имеют ничего общего с реальностью и здравым смыслом.

Никаких реальных движений со стороны Киева в направлении урегулирования конфликта не делается. Даже наоборот – обстрелы увеличиваются, разжигание ненависти усиливается, гибнут люди, а принципы двойной морали уже давно стали фактически стандартом для украинского политикума.

В феврале исполняется 5 лет вторым Минским соглашениям, но за эти годы ни Порошенко, ни его приемник Зеленский не сделали ничего для выполнения Комплекса мер. Уже можно сказать, что они целенаправленно саботируют Минск и игнорируют все мирные инициативы от представителей Донбасса», – подчеркнул парламентарий.

Владимир Медведев отметил, что эти тенденции стали заметны и на международном уровне.

«Участники «нормандского формата», ставшие гарантами Минских соглашений, также отмечают приведённые факты. В декабре 2019 года в рамках встречи глав России, Германии, Франции и Украины был принят «парижский пакет» договоренностей. Под этим документом есть и подпись Зеленского. Однако из всего перечня обязательств Украина выполнила только один пункт – обмен пленными и то без соблюдения всех юридических норм и очисток.

Разведение сил на трёх новых участках, разминирование, имплементация формулы Штайнмайера, особый статус и всё остальное так и осталось только на бумаге.

Это совершенно не соответствует утверждениям Киева о стремлении к миру и ставит под сомнение будущую встречу в «нормандском формате», запланированную на апрель. Об этом также заявил и заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Так что, пока с Зеленским, как ранее с Порошенко, просто не о чем договариваться. Свои обязательства он не выполняет и выполнять, судя по всему, не собирается», – сказал депутат.