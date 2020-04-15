Владимир Медведев: Украина использует пандемию коронавируса как предлог для саботажа Минских соглашений

В интервью информационному агентству РИА «ФАН» депутат Народного Совета ДНР Владимир Медведев прокомментировал усиление обстрелов со стороны ВФУ мирных жителей ДНР и ЛНР, несмотря на пандемию COVID-19.

«Критическая ситуация во всём мире, вызванная распространением нового коронавируса, не побудила Зеленского остановить вооружённый конфликт в Донбассе. Более того, обстрелы стали интенсивнее, гибнут мирные жители. Казалось бы, беда, без преувеличения, мирового масштаба должна побудить киевских политиков к миру или хотя бы к ослаблению конфронтации. Но эти логичные действия оказались не совместимы с президентом Зеленским и его командой», – отметил депутат.

Владимир Медведев добавил, что украинские политики не только не скрывают своей безответственности, но практически возвели её в ранг достоинств.

«Недавно представители партии «Слуга народа» в украинском парламенте пришли на заседание в футболках с надписью «Имеем право на ошибку». О какой политической ответственности может идти речь, когда политики в условиях тяжелейшего кризиса, вооружённого конфликта публично расписываются в том, что они не компетентны и будут делать ошибки? Политический авантюризм Зеленского и его сторонников заводит Украину всё дальше в тупик, из которого выхода уже не будет», – резюмировал парламентарий.