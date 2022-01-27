Владимир Медведев: В Республике достаточно вакцины для иммунизации всех желающих против Covid-19

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Владимир Медведев в комментарии пресс-службе Народного Совета напомнил жителям ДНР о важности вакцинации против Covid-19 и необходимости соблюдения других профилактических мер по недопущению распространения инфекции.

«Сегодня на всех информационных ресурсах Донецкой Народной Республики мы можем видеть списки прививочных пунктов, функционирующих во всех городах и районах Республики, а также информацию о важности вакцинации как единственного эффективного средства борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, хочу отметить, что на сегодняшний день прививочного материала в Республике достаточно для всех жителей. Мы благодарны Российской Федерации, которая предоставляет нам вакцину в необходимых объёмах», – подчеркнул депутат.

Владимир Медведев призвал всех жителей Донецкой Народной Республики позаботиться о себе и своих близких и пройти вакцинацию против Covid-19. Также парламентарий напомнил, что с точным перечнем прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения ДНР.