Владимир Пашков рассказал об итогах работы экономического блока Правительства ДНР за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, перед парламентариями с ежегодным докладом выступил заместитель Председателя Правительства Владимир Пашкова, отвечающий за работу экономического блока министерств в Республике.

«На сегодняшний день я могу ответственно заявить, что в Республике проделана масштабная работа по внедрению методов программно-целевого планирования в экономике. Благодаря этому механизмы государственного саморегулирования начнут функционировать в полной мере.

Сейчас наша задача – использовать имеющийся опыт, в том числе Российской Федерации, в реализации стратегии экономического развития ДНР. А также мы должны осуществить формирование и налаживание работы целевых ведомственных и межведомственных программ взаимодействия по конкретным отраслям. Для реализации данных программ необходимо наделить соответствующими ответственностью и полномочиями конкретные министерства и ведомства.

Таким образом, мы должны превратить и распорядителей, и получателей бюджетных средств в исполнителей, ответственных за результат. Мы должны сделать процессы работы исполнительных органов власти абсолютно прозрачными для всех», – сказал Владимир Пашков.