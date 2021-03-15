Владимир Рущак отчитался о работе Министерства промышленности и торговли за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Владимира Рущака о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В своём докладе Владимир Рущак представил статистические данные о динамике развития основных отраслей промышленного комплекса Республики.

«В структуре промышленности Республики по итогам 2020 года наибольший удельный вес (около 35,6%) приходился на производство и поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; 19,6% – на металлургическую промышленность; 18% – на пищевую промышленность и производство табачных изделий; 9,5% – на ресурсодобывающие отрасли; 8% – на деревообрабатывающую промышленность и прочие; 6,1% – на производство кокса; 2,9% – на машиностроение; 0,3% – на лёгкую промышленность.

Подводя итоги работы металлургической промышленности за 2020 год (согласно данным предприятий, подведомственных Министерству промышленности и торговли), следует отметить, что рост объёма производства составил 6 628,0 млн руб. и превысил на 18% показатели 2019 года. Объём реализации продукции составил 7 069,0 млн руб., что на 2% выше уровня 2019 года.

Предприятия химической промышленности за 2020 год смогли существенно нарастить объём производства и реализации продукции, в том числе на экспорт. Так, объём производства составил 1 406,7 млн руб., что на 28,9% выше показателя 2019 года. Объём реализованной продукции увеличился на 31,3% и составил 1 594, 0 млн руб. При этом объём экспортируемой продукции увеличился на 69% по сравнению с показателями 2019 года и составил 480,3 млн. руб. В структуре экспорта около 60% приходится на РФ, 39% на ЛНР и менее 2% – на другие страны. Объём импорта химической продукции вырос на 30,5% и составил 13 429,6 млн. руб.

По итогам 2020 года объём производства продукции фармацевтической промышленности составил 481 млн руб., превысив на 105% показатель 2019 года. Объём реализации составил 462,1 млн руб., что на 95,4% выше уровня 2019 года. Объём реализации фармацевтической продукции на экспорт увеличился и составил 107,9 млн руб., из которых 26% поставляется в РФ и 65% – в ЛНР. Импорт фармацевтической продукции составил 7,965 млн. руб.

Предприятия лёгкой промышленности существенно улучшили основные показатели своей деятельности. Так, объём производства вырос на 61% и составил 349,2 млн руб., объём реализации увеличился на 57% и составил 356,8 млн руб. Объём экспортируемой продукции увеличился в 3 раза и составил 181 млн. руб., из которых 74,5% приходится на экспорт в РФ и 25,6% – на поставки в ЛНР. Объём импортируемой продукции лёгкой промышленности вырос по сравнению с 2019 г. на 47% и составил 3575,7 млн руб.

Подводя итоги работы машиностроительного комплекса за 2020 год, следует отметить снижение основных показателей по сравнению с 2019 годом. Так, объём производства продукции сократился на 9% и составил 4 978,4 млн руб.; объём реализации снизился на 8,7%, составив 5 227,0 млн руб.; объём экспорта сократился на 2,6% и составил 4 223,8 млн руб. Структура экспорта осталась практически неизменной: РФ – 97,3%; ЛНР – 2,7%. Импорт продукции машиностроения вырос относительно 2019 года на 41,6% и составил 18,3 млрд. руб.», – сообщил руководитель министерства.

Отдельно Владимир Рущак остановился на ситуации в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

«По состоянию на 01.01.2021 в Республике осуществляют деятельность 13 366 объектов розничной торговли, 1 758 объектов общественного питания, 3 453 объекта бытового обслуживания населения.

В сравнении с 2019 годом:

– количество объектов розничной торговли увеличилось на 453 единицы или 3,5%;

– количество объектов общественного питания уменьшилось на 97 единиц или 5,2%;

– количество объектов бытового обслуживания увеличилось на 31 единицу или 0,9%.

В 2020 году товарооборот предприятий розничной торговли составил 60,87 млрд. руб., что на 31,2% больше показателя 2019 года. В структуре розничного товарооборота 47,3% составляют продовольственные товары, непродовольственные – 52,7%.

Товарооборот предприятий оптовой торговли составил 71,59 млрд. руб., что на 12,7% больше показателя 2019 года.

Однако товарооборот предприятий общественного питания снизился на 89,1 млн. руб. или 9,4% и составил 862,5 млн. руб.

Снижение товарооборота и уменьшение количества предприятий общественного питания обусловлено временной приостановкой работы некоторых объектов по причине снижения спроса на услуги общественного питания в период угрозы пандемии, а также ограничениями режима работы в течение II квартала 2020 года (согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 «О введении режима повышенной готовности)», – отметил министр.

Также в своём докладе Владимир Рущак рассказал о существующих проблемных вопросах в сферах промышленности и торговли, возможных методах их решения, а также планах министерства на 2021 год.